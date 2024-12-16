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16:09, 16 декабря 2024Экономика

В российском городе не выдержал потолок в вековом жилом доме

В Костроме рухнул потолок в жилом доме 1917 года постройки
Виктория Клабукова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

В Костроме в многоквартирном доме вековой постройки рухнул потолок. О происшествии сообщает пресс-служба местной прокуратуры.

Перекрытия не выдержали в одной из квартир «Дома Третьякова» по улице Лесной. От падения потолочной балки, к счастью, никто не пострадал — в пострадавшем помещении на данный момент никто не проживает. Здание было построено в 1917 году, а в 1993-м признано объектом исторической ценности. Несмотря на статус дом-памятник до сих функционирует как жилой.

Последствия обрушения оценили в руководстве управления ЖКХ и управляющей компании. Надзорное ведомство обязало коммунальщиков провести аварийные работы в помещении.

Ранее аналогичная ситуация произошла в Воронеже. Инцидент произошел в 120-летнем жилом доме. В ходе ремонтных работ на крыше под весом строителя проломились чердачные перекрытия, образовав зияющую дыру в потолке одной из квартир. Об аварийном состоянии перекрытий стало известно еще в 2012-м, но капремонт в доме начался только спустя 12 лет.

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