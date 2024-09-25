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16:19, 25 сентября 2024Экономика

В российском городе потолок 120-летнего жилого дома не выдержал веса строителя

В Воронеже строитель провалился сквозь потолок, ремонтируя 120-летний жилой дом
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

В Воронеже кровельщик, ремонтируя 120-летний жилой дом, провалился сквозь сгнивший потолок. В каких условиях живут собственники местных квартир, пишет издание «МОЁ! Online».

Чердачные перекрытия проломились под весом строителя в ходе ремонтных работ на крыше. Теперь жильцы двухэтажного дома дореволюционной постройки по улице Авиационной вынуждены жить с зияющей дырой в потолке. «Межпотолочные перекрытия давно-давно все прогнили насквозь, по чердаку ходить опасно, но крышу новую подрядчики ставят. Сквозь дыру в потолке нашей квартиры можно ночное небо изучать, а зима на носу», — сетуют хозяева.

Об аварийном состоянии перекрытий стало известно еще в 2012-м. Тогда же инженерно-техническая экспертиза выявила грибковые поражения конструкций и повреждения стропил. Тем не менее капремонт в доме начался только спустя 12 лет, когда дом признали объектом культурного наследия регионального значения. Водопровод, проводку и крышу планируется отремонтировать в 2024-м, до 2028 года намечен ремонт фасада, а работы в подвале сдвинуты вплоть до 2049-го. При этом в доме живет всего 10 человек. Прежние заявления в ГЖИ коммунальщиков не активизировали, а отвечавшая за дом управляющая компания сменилась полтора месяца назад — претензии за копившиеся десятилетиями поломки предъявлять уже некому.

Ранее на отсутствие ремонта пожаловались жители 170-летнего дома в Костромской области. Все работы в историческом здании должны согласовываться с инспекцией по охране культурного наследия. До этих пор собственники вынуждены жить с прорехой в стене.

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      Виктория Клабукова
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