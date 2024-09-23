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16:47, 23 сентября 2024Экономика

Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

В Галиче жильцам 170-летнего дома-памятника отказывают в праве на ремонт

Фото: Инспекция по охране культурного наследия Костромской области

В Галиче Костромской области дом-памятник грозит рухнуть вместе с жильцами. Возраст здания насчитывает уже 170 лет, пишет «Комсомольская правда».

Одна из стен постройки уже разрушена — два года ее состояние инспектировали в местной администрации, но ремонтные работы так и не были согласованы. Проблемную стену даже не снабдили подпорками. В праве самостоятельно организовать ремонт, без одобрения инспекции по охране культурного наследия, собственникам отказывают.

Устав мириться с огромной прорехой в доме, квартировладельцы обратились к общественникам. Силами Народного фронта горожанам удалось добиться от администрации того, чтобы им предоставили маневренное жилье. В данный момент собственники ожидают обследования здания на предмет аварийности.

Ранее в Екатеринбурге из-за сильного ветра рухнул фасад жилой высотки. Облицовка упала на площадку у детского сада, прямо у горок и качелей.

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      Виктория Клабукова
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