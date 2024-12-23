Футболист Дэвид Бекхэм порадовал фанатов снимком топлес

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм порадовал поклонников снимком в откровенном образе. Пост появился в его Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

49-летний спортсмен сфотографировался топлес в полосатых пижамных штанах. Футболист позировал у окна со стаканом сока в руках. Знаменитость продемонстрировал фанатам кубики пресса на животе и многочисленные татуировки на теле.

В сентябре португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес, засняли полуобнаженными на отдыхе.