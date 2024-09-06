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20:35, 6 сентября 2024Ценности

Полуобнаженных Криштиану Роналду и его возлюбленную сняли на яхте

Фото: IPA / Sipa USA / Legion-Media

Португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес, сняли полуобнаженными на отдыхе. Кадры публикует Daily Mail.

39-летнего спортсмена и его 30-летнюю избранницу запечатлели на яхте во Франции. Манекенщица предстала на кадрах папарацци в ярко-красном бикини, состоявшем из бюстгальтера пуш-ап с завязками на шее и стрингов.

В свою очередь, нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» позировал в коротких шортах и с обнаженным торсом. При этом на фото попали поцелуи и объятия влюбленных.

Ранее в сентябре папарацци сняли интимный момент между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес.

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      Карина Черных
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