Полуобнаженных Криштиану Роналду и его возлюбленную сняли на яхте

Португальского футболиста Криштиану Роналду и его возлюбленную, испанскую модель и блогершу аргентинского происхождения Джорджину Родригес, сняли полуобнаженными на отдыхе. Кадры публикует Daily Mail.

39-летнего спортсмена и его 30-летнюю избранницу запечатлели на яхте во Франции. Манекенщица предстала на кадрах папарацци в ярко-красном бикини, состоявшем из бюстгальтера пуш-ап с завязками на шее и стрингов.

В свою очередь, нападающий сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» позировал в коротких шортах и с обнаженным торсом. При этом на фото попали поцелуи и объятия влюбленных.

Ранее в сентябре папарацци сняли интимный момент между Криштиану Роналду и Джорджиной Родригес.