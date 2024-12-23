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10:03, 23 декабря 2024Наука и техника

2024 год назвали годом разочарования в ИИ

Wired: общество разочаровалось в ИИ, технологии придется доказать полезность
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom  

Ученый и IT-журналист Гэри Маркус рассказал, почему искусственный интеллект (ИИ) еще не доказал свою полезность. Об этом он заявил в колонке для издания Wired.

По словам Маркуса, представленный в 2022 году чат-бот ChatGPT от OpenAI устроил переполох в обществе. Специалист заметил, что если 2023-й был годом ажиотажа вокруг ИИ, то 2024-й оказался годом разочарования в новых технологиях.

«Многие признают: генеративный ИИ может оказаться пустышкой», — заметил специалист. Причина заключается в том, что создание моделей ИИ оказалось не таким прибыльным бизнесом, как считалось. Так, убыток OpenAI за 2024 год может составить 5 миллиардов долларов. Ситуация, по словам Гэри Маркуса, объясняется завышенными ожиданиями со стороны бизнеса и пользователей.

Также он заметил, что после 2022-го ни одна крупная IT-компания так и не придумала ничего нового. Маркус заметил, что все модели ИИ работают примерно по одному принципу.

В заключение Маркус предсказал, что если «отец ChatGPT» OpenAI в 2025 году не представит прорыва в области искусственного интеллекта, то общественный интерес к ИИ постепенно будет увядать.

Ранее первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что трендом 2025 года станет развитие ИИ-агентов. «Появление сильных ИИ-агентов позволит еще больше автоматизировать процессы», — пояснил Ведяхин.

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