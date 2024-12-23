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08:21, 23 декабря 2024Силовые структуры

Двое братьев избили пассажира московского метро за просьбу уступить проход на эскалаторе

В Москве задержали братьев, избивших пассажира метро за просьбу уступить проход
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

В Москве полиция задержала братьев, напавших на пассажира метро за просьбу уступить проход на эскалаторе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, инцидент произошел на станции «Комсомольская». Москвич попросил двух граждан уступить место для прохода. В ответ один из них сразу же ударил потерпевшего по голове. Позже в вестибюле к избиению подключился второй фигурант.

Пострадавший обратился в полицию. Ему диагностировали телесные повреждения в виде ушибов головы и растяжения шейного отдела позвоночника. Личности нападавших вскоре установили. Их задержали в Нижегородской области и доставили в Москву. Возбуждено дело по статье 116 («Побои») УК РФ.

Ранее в Москве суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося пяти девочек в метро.

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