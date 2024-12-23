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09:17, 23 декабря 2024Мир

Генсек НАТО отверг критику Зеленского в адрес Шольца

Tagesspiegel: Рютте защитил Шольца от критики Зеленского из-за Taurus
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте защитил канцлера Германии Олафа Шольца от критики со стороны президента Украины Владимира Зеленского из-за ситуации с поставкой крылатых ракет Taurus. Об этом сообщает Tagesspiegel.

«То, что сделал Олаф Шольц, впечатляет. Шольц помог гарантировать, что Германия уступает только США по военной поддержке Украины: 28 миллиардов евро или даже 34 миллиарда, по некоторым подсчетам. Это огромная сумма, намного опережающая многие другие страны, в том числе крупнейшие экономики Европы. Это достижение, за которое Украина может быть благодарна Шольцу», — сказал он.

По словам генсека, он часто говорил Зеленскому, что тот должен прекратить несправедливо критиковать Шольца. По его словам, украинский лидер недавно находился «под началом» немецкого канцлера, а теперь выражает свое неприятие из-за звонка президенту России Владимиру Путину или отказа канцлера поставлять Вооруженным силам Украины Taurus.

Однако он отметил, что альянсу необходимо добиться того, чтобы Украина, которая сейчас находится в сложной ситуации, заняла сильную позицию. «Нам срочно необходимо обеспечить дополнительную военную поддержку Украине. До тех пор он не будет размышлять о возможных европейских миротворцах для обеспечения прекращения огня», — заключил он.

Ранее Рютте заявил о необходимости предоставить Украине дополнительные системы ПВО. Он уточнил, что по подсчетам украинцев им срочно нужны 19 систем ПВО для защиты энергетической инфраструктуры страны.

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