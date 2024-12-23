Германия и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard

Кабмин ФРГ: Германия и Дания передадут Украине еще 15 танков Leopard

Германия и Дания в рамках совместного проекта передадут Вооруженным силам Украины (ВСУ) еще 15 танков Leopard вместе с запасными частями. Об этом сообщается в заявлении кабмина ФРГ на официальном сайте.

«В рамках совместного проекта Германии с Данией ВСУ будет передано еще 15 танков Leopard 1A5 вместе с запасными частями и 30 бронетранспортеров с защитой от мин и нападений из засад (MRAP)», — отмечается в заявлении кабмина.

Кроме того, Берлин отправит Киеву еще один зенитный ракетный комплекс IRIS-T.

20 декабря канцлер ФРГ Олаф Щольц объявил о поставке Украине системы IRIS-T. Он также добавил, что Киев получит от Берлина зенитные самоходные установки Gepard с боеприпасами.