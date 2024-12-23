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17:18, 23 декабря 2024Экономика

Голикова оценила потребность России в кадрах

Голикова: потребность экономики РФ в кадрах составляет 3,1 миллиона человек
Кирилл Луцюк

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Актуальная потребность российской экономики в кадрах до 2030 года составляет 3,1 миллиона человек. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Ее процитировало агентство ТАСС.

Таков, по словам чиновницы, обновленный прогноз.

Кроме того, она отметила, что в настоящее время в России число граждан, готовых приступить к работе, фактически сравнялось с количеством вакансий в корпоративном секторе.

«Конкуренция за высококвалифицированные кадры сейчас идет не между крупными производителями, но и в рамках целых отраслей и регионов», — уточнила вице-премьер.

Ранее аналитики Центробанка РФ пришли к выводу о жесткости российского рынка труда. Регулятор подчеркнул, что безработица оказалась на очередном историческом минимуме, а зарплаты растут быстрее, чем производительность труда. Вместе с тем наблюдается некоторое сокращение дефицита трудовых ресурсов.

Также выяснилось, что работодатели в РФ стали реже повышать заработные платы.

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