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10:00, 23 декабря 2024Культура

Ирландский режиссер снимет новую «Мумию»

The Hollywood Reporter: ирландский режиссер Ли Кронин снимет ремейк «Мумии»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: фильм «Мумия»

Известный работой над хоррорами ирландский режиссер Ли Кронин снимет ремейк «Мумии». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картина должна выйти в мировой прокат 17 апреля 2026 года. По словам кинематографиста, новый проект будет отличаться от других фильмов о Мумии. «Я копаю глубоко под землей, чтобы поднять что-то очень древнее и очень пугающее», — отметил он.

Продюсерами ремейка выступят Джеймс Ван, Джейсон Блум и Джон Кевилл, уточняет издание.

В ноябре стало известно, что актер и бодибилдер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по культовой видеоигре Serious Sam.

Оригинальный фильм «Мумия» был выпущен Universal в 1932 году, главную роль в нем сыграл британский актер Борис Карлофф. В дальнейшем было создано несколько других версий, в том числе приключенческая, представленная зрителям в 1999 году.

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