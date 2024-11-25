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13:50, 25 ноября 2024Культура

Русский актер снимет в Голливуде фильм по культовой игре

Российский актер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по игре Serious Sam
Андрей Шеньшаков

Фото: Chris Coduto / Getty Images

Актер и бодибилдер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по культовой видеоигре Serious Sam. Об этом постановщик заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Невского, который известен своими вирусными малобюджетными боевиками, снятыми в США, сценарий нового проекта уже находится в работе. Также он поделился деталями сюжета и картинкой, на которой он изображен в образе Сэма, главного героя игры.

«Земля оказалась под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии зомби встает СЕРЬЕЗНЫЙ НЕВСКИЙ», — написал Александр.

Ранее стало известно, что российская актриса столкнулась с харассментом в Голливуде. Об этом она рассказала в интервью.

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