Русский актер снимет в Голливуде фильм по культовой игре

Российский актер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по игре Serious Sam

Актер и бодибилдер Александр Невский снимет в Голливуде фильм по культовой видеоигре Serious Sam. Об этом постановщик заявил на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По словам Невского, который известен своими вирусными малобюджетными боевиками, снятыми в США, сценарий нового проекта уже находится в работе. Также он поделился деталями сюжета и картинкой, на которой он изображен в образе Сэма, главного героя игры.

«Земля оказалась под угрозой полного уничтожения. Но на пути инопланетного монстра-диктатора и его армии зомби встает СЕРЬЕЗНЫЙ НЕВСКИЙ», — написал Александр.

Ранее стало известно, что российская актриса столкнулась с харассментом в Голливуде. Об этом она рассказала в интервью.