Российская актриса рассказала о харассменте в Голливуде

Актриса Юлия Гладченко призналась, что стала жертвой харассмента в Голливуде

Выпускница Американской музыкальной и драматической академии в Лос-Анджелесе Юлия Гладченко рассказала, что столкнулась с харассментом в Голливуде. Ее слова приводит портал «Страсти».

По словам звезды фильма Training Wheels (русской локализации названия картины пока нет), который в следующем году будет представлен на Каннском фестивале, продюсер предлагал ей продвижение по карьерной лестнице.

«Однажды очень возрастной продюсер предлагал мне протолкнуть карьеру в кино, я сразу отказалась. Никакая карьера не стоит того, чтобы переступать через собственные принципы. Я никогда не переступлю через себя», — заявила Юлия.

Ранее стало известно, что российская актриса снимется в сериале «One Piece. Большой куш».