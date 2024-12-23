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20:28, 23 декабря 2024Культура

Известный танцовщик сравнил российский балет с американским

Андрис Лиепа заявил, что российскому театру сколько же лет, сколько всем США
Андрей Шеньшаков
Андрис Лиепа

Андрис Лиепа. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Народный артист России, звезда балета Андрис Лиепа заявил, что считает русскую балетную школу лучшей в мире. Об этом он рассказал на «Шоу Воли».

По словам культового артиста, все дело в ее многовековой истории.

«Я работал в Америке, меня там часто спрашивали, в чем разница между американским и русским балетом. Я им всегда говорил, что у нас только театру столько лет, сколько вашей стране», — сообщил танцовщик.

Также сообщается, что Лиепа сравнил балет с английским газоном: его нужно каждый день постригать, чтобы достичь желаемого результата.

Ранее стало известно, что Николай Цискаридзе высказался о легендарном балете «Щелкунчик» словами «невозможно смотреть».

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