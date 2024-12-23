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17:37, 23 декабря 2024Экономика

Российские коммунальщики вместе со снегом выбросили ландшафтный камень за 100 тысяч рублей

В Нижневартовске вместе со снегом вывезли ландшафтный камень за 100 тысяч рублей
Виктория Клабукова

Кадр: страница «Типичный краб 86 | Нижневартовск» во «ВКонтакте»

В Нижневартовске коммунальщики увлеклись уборкой снега и случайно демонтировали ​ландшафтный камень. Его установка обошлась в 100 тысяч рублей, передает сообщество «Типичный краб 86» в соцсети «ВКонтакте».

Декоративный камень из таганайского златолита был установлен в сквере Оптимистов в рамках программы инициативного бюджетирования. Вес бута рабочих не смутил — двухтонный камень забросили в самосвал и повезли вместе со снегом на полигон. За происходящим наблюдали местные жители. «Многие не сразу поняли, что произошло», — вспоминают горожане.

Одни полагают, что раньше весны бутовый камень среди сугробов не разыщут, другие считают, что будет установлен новый. «Не найдут — купят аналогичный у того же поставщика плюс доставка из Челябинска, плюс установка (это порядка 70–100 тысяч)», – поделились активисты. В качестве извинений коммунальные службы поставили в сквере новогоднюю елку.

Ранее в Челябинской области коммунальщики во время уборки снега случайно снесли Вечный огонь. Власти пообещали восстановить мемориал.

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