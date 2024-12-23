В Кремле допустили участие войск КНДР в Параде Победы

Ушаков: КНДР может направить военных для участия в Параде Победы 9 мая в Москве

Воинский контингент КНДР может принять участие в параде по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РБК.

«Я думаю, что да», — так ответил он на вопрос журналиста о присутствии северокорейских войск на Параде, заявив, что торжественные мероприятия «будут весьма и весьма представительными».

Кроме того, по словам Юрия Ушакова, 9 мая в Москву прибудут руководители некоторых иностранных государств, причем часть из них уже подтвердили свое участие. Вместе с тем помощник российского президента не уточнил, кому из лидеров были направлены приглашения и контингенты каких стран будут маршировать на Красной площади.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности приехать в Москву на Парад Победы. Он назвал свое участие в торжествах «личным долгом».