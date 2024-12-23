Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:53, 23 декабря 2024Мир

Китай призвал США прекратить бессмысленные обвинения и заняться миром на Украине

Спецпредставитель КНР Шуан: США должны прекратить разжигание кризиса на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

США должны прекратить бессмысленные обвинения и разжигание конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан. Об этом сообщает Жэньминь жибао (People's Daily).

«Кризис на Украине продолжает затягиваться, и признаков ослабления боевых действий не наблюдается (...) Мы надеемся, что США прекратят бессмысленную игру в обвинения и провоцирование антагонизма и конфронтации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что оружие может помочь выиграть войну, но не принести прочный мир, поэтому Пекин призывает стороны конфликта как можно скорее начать мирные переговоры, а международное сообщество — активно создавать условия для этого. Он отметил, что США являются единственной страной, которая решила закрыть глаза на усилия Китая по урегулированию конфликта на Украине и продолжает распространять ложную информацию.

«Китай не создал украинский кризис и не является его участником. США не могут, с одной стороны, надеяться, что Китай сыграет более важную роль в прекращении войны, а с другой — продолжают дискредитировать усилия Китая по достижению мира и продолжают клеветать и оказывать давление на Китай» — подчеркнул политик.

Гэн призвал Вашингтон работать с заинтересованными странами, включая Китай, над укреплением солидарности и консенсуса, а также над созданием условий и атмосферы, способствующих политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива Китая по Украине сбалансированная и ничего не навязывает. По его словам, это предложение по урегулированию исходит от действительно нейтральные страны, которая не вмешивается в конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России приблизилась к крупнейшему угольному предприятию Украины. ВСУ эвакуируют население из ближайших поселков

      В российском регионе возбудили дело в отношении сотрудников Минпромторга

      Наемника из Литвы осудят в ДНР за участие в боевых действиях на стороне Украины

      Женщина разбогатела на 10 миллионов рублей благодаря рекламе

      Российские туристы пожаловались на атаки неизвестных существ в Таиланде

      В ДНР предрекли скорое отступление ВСУ из Курахово

      В Москве пять человек пострадали в ДТП

      Звезда реалити-шоу проведет полтора года в тюрьме за налоговые махинации

      В СВР заявили о приказе Кишинева завести уголовные дела против руководства ПМР

      Госдеп США призвал американцев срочно покинуть Белоруссию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше