Китай призвал США прекратить бессмысленные обвинения и заняться миром на Украине

Спецпредставитель КНР Шуан: США должны прекратить разжигание кризиса на Украине

США должны прекратить бессмысленные обвинения и разжигание конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Гэн Шуан. Об этом сообщает Жэньминь жибао (People's Daily).

«Кризис на Украине продолжает затягиваться, и признаков ослабления боевых действий не наблюдается (...) Мы надеемся, что США прекратят бессмысленную игру в обвинения и провоцирование антагонизма и конфронтации», — сказал он.

Дипломат подчеркнул, что оружие может помочь выиграть войну, но не принести прочный мир, поэтому Пекин призывает стороны конфликта как можно скорее начать мирные переговоры, а международное сообщество — активно создавать условия для этого. Он отметил, что США являются единственной страной, которая решила закрыть глаза на усилия Китая по урегулированию конфликта на Украине и продолжает распространять ложную информацию.

«Китай не создал украинский кризис и не является его участником. США не могут, с одной стороны, надеяться, что Китай сыграет более важную роль в прекращении войны, а с другой — продолжают дискредитировать усилия Китая по достижению мира и продолжают клеветать и оказывать давление на Китай» — подчеркнул политик.

Гэн призвал Вашингтон работать с заинтересованными странами, включая Китай, над укреплением солидарности и консенсуса, а также над созданием условий и атмосферы, способствующих политическому урегулированию украинского кризиса.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что инициатива Китая по Украине сбалансированная и ничего не навязывает. По его словам, это предложение по урегулированию исходит от действительно нейтральные страны, которая не вмешивается в конфликт.