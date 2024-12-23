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12:56, 23 декабря 2024Путешествия

Крупнейшая авиакомпания России установила 50-процентную скидку на билеты для детей

«Аэрофлот» установил 50-процентную скидку для детей на перелеты по России
Алина Черненко

Фото: Shutterstock / Fotodom

Авиакомпания «Аэрофлот» установила фиксированную 50-процентную скидку для детей на перелеты по России. Об этом сообщается на официальном сайте крупнейшего отечественного перевозчика.

Уточняется, что с понедельника, 23 декабря, скидка предоставляется детям от 2 до 12 лет с российским гражданством на авиабилеты экономкласса с датой вылета от 1 января 2025 года. По данным источника, для тарифов в рамках специальных льготных программ остается прежний размер скидки.

На сайте авиакомпании также говорится, что за 11 месяцев 2024 года более 1,3 миллиона детей в возрасте от 2 до 12 лет совершили перелеты в экономклассе «Аэрофлота» и «России» на внутренних направлениях. По статистике перевозчика, больше всего юные пассажиры летают в Сочи и Калининград.

19 декабря президент России Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции потребовал от отечественных авиакомпаний давать многодетным семьям положенную 50-процентную скидку на билеты. По его словам, многие перевозчики создают собственные внутренние льготные билеты, называя их нестандартными, и не дают скидку многодетным семьям.

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