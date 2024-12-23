Крупнейший итальянский банк ограничит прием платежей из России

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo остановит прием платежей в евро из России

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo остановит прием платежей в евро из российских банков. Об этом пишет газета «Ведомости».

Однако ограничение будет лишь для собственной дочерней структуры в России — «Интезы».

В заявлении кредитной организации отмечается, что с 15 января следующего года банк изменит условия обслуживания корреспондентского счета своей российской «дочки». Потому нужно учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении, уточняет Intesa Sanpaolo.

Подчеркивается, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах. Подразумеваются банки, расположенные на территории Италии.

В августе, после решения казахстанского Freedom Bank остановить переводы через российскую платежную систему «Золотая корона», его примеру последовали еще три финансовые организации этой страны.