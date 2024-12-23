Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:23, 23 декабря 2024Экономика

Крупнейший итальянский банк ограничит прием платежей из России

Крупнейший банк Италии Intesa Sanpaolo остановит прием платежей в евро из России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Крупнейший итальянский банк Intesa Sanpaolo остановит прием платежей в евро из российских банков. Об этом пишет газета «Ведомости».

Однако ограничение будет лишь для собственной дочерней структуры в России — «Интезы».

В заявлении кредитной организации отмечается, что с 15 января следующего года банк изменит условия обслуживания корреспондентского счета своей российской «дочки». Потому нужно учитывать эту информацию при планировании платежей и заблаговременно оценивать риски отказа в их осуществлении, уточняет Intesa Sanpaolo.

Подчеркивается, что платежи в евро будут ограничены коммерческими платежами по счетам в самом банке и в его дочерних структурах. Подразумеваются банки, расположенные на территории Италии.

В августе, после решения казахстанского Freedom Bank остановить переводы через российскую платежную систему «Золотая корона», его примеру последовали еще три финансовые организации этой страны.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Фицо связал свой визит в Москву с заявлениями Зеленского. Зачем премьер Словакии приехал в Россию?

      В ФРГ оценили шансы США и НАТО на поражение «Орешника»

      Шансы мирной инициативы Венгрии по Украине оценили

      Россиянин побывал в деревне в Польше и описал ее фразой «чтоб я так жил»

      В США рассказали о необходимости звонка Трампа Путину

      Россиянам назвали допустимую суточную дозу мандаринов

      У берегов Стамбула в Черном море обнаружили морскую мину

      В Венгрии припомнили Зеленскому «игру» на рояле

      Тигр растерзал пожилую женщину на глазах у ее односельчанок

      Врач оценила риск заразиться хламидиозом в спортзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше