Три казахстанских банка остановили работу с «Золотой короной»

ТАСС: переводы через «Золотую корону» остановили еще три казахстанских банка

После решения казахстанского Freedom Bank остановить переводы через российскую платежную систему «Золотая корона» его примеру последовали еще три финансовые организации этой страны. Об этом со ссылкой на ответы в колл-центрах HalykBank, Bank RBK и «Евразийского банка» сообщает ТАСС.

Во всех банках сослались на технические причины и не привели других подробностей. Банки «ЦентрКредит», Bereke Bank и Нурбанк продолжают работать с платежной системой.

Что касается решения Freedom Bank, то оно связано с ожиданием дополнительной информации от партнера для проведения анализа. О возможных сроках возобновления переводов не сообщается.

Поводом для остановки сотрудничества стал очередной пакет санкций США, о котором стало известно 23 августа. В том числе он коснулся компании «Центр финансовых технологий» — разработчика программного обеспечения «Золотой короны». При этом сама платежная система под ограничительные меры не попала.

Ранее приостанавливал переводы грузинский Bank of Georgia, но через 48 часов восстановил работу системы после проверки на возможность нарушения режима санкций. Также платежи через «Золотую корону» прекратили проводить киргизские Керемет-банк и MBank.