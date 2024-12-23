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16:14, 23 декабря 2024Культура

Куклачев описал пережитые во время инфаркта ощущения

Куклачев рассказал, что во время инфаркта на сцене испытал жжение в груди
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Известный артист и дрессировщик Юрий Куклачев описал ощущения, которые он испытал во время инфаркта на сцене. Его слова передает KP.RU.

По словам художественного руководителя Театра кошек, во время спектакля у него был номер, в ходе которого он падает на шарик и лопает его. В итоге, добавил Куклачев, шарик оказался такой тугой, что ему пришлось сильно надавить на него грудью. «Но когда он лопнул, как будто в сердце кто-то ударил кулаком сильно-сильно. И я почувствовал ожог. Думаю: ух ты, нерв какой-то задел. И так зажгло. Я встал, дальше продолжаю работать, а у меня ожог все сильнее и сильнее», — поделился впечатлениями артист.

Куклачев описал боль словами «специфическая, не резкая, жгущая». Он отметил, что ранее никогда не испытывал подобные ощущения, а впереди его ждал сложный акробатический трюк. «И я на этой палке подошел, собрался, сконцентрировался, отпрыгал. Конечно, я своими прыжками нанес сердцу непоправимый ущерб, сердце, можно сказать, стало непригодным для жизни», — сказал артист, добавив, что сразу после номера он ушел за кулисы и попросил сына вызвать ему скорую помощь.

Ранее также Юрий Куклачев рассказал о состоянии своего здоровья после новостей о госпитализации.

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