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20:32, 18 ноября 2024Культура

Куклачев прокомментировал свою госпитализацию

Артист Юрий Куклачев заявил, что находится в больнице на плановом обследовании
Андрей Шеньшаков

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Известный артист и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о состоянии своего здоровья после новостей о госпитализации. Его слова передают «Аргументы и факты».

По словам художественного руководителя Театра кошек, в больницу он пришел сам на плановое обследование.

«Самочувствие у меня очень хорошее. Я вообще по два километра хожу пешком, на велосипеде катаюсь по пять. В больницу пришел своими ногами, пробуду тут три дня ради планового обследования», — заявил Куклачев.

Также 75-летний артист сообщил, что после перенесенного в сентябре инфаркта уже вернулся на сцену. А периодические обследования нужны будут раз в полгода, чтобы медики могли назначать ему корректные и эффективные препараты.

Ранее стало известно, что Юрий Куклачев попал в больницу.

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