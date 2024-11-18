Пережившего инфаркт Куклачева снова госпитализировали

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев был госпитализирован в кардиоцентр в Москве из-за проблем с сосудами. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, 75-летний дрессировщик самостоятельно обратился к врачам. Отмечается, что ему предстоит пройти обследование и курс терапии.
Ранее основатель московского Театра кошек рассказал о восстановлении после госпитализации.
В конце мая сообщалось, что Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор. Операция была проведена для того, чтобы стабилизировать работу сердца артиста.
12 апреля дрессировщику стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт.