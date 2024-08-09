Переживший инфаркт Куклачев рассказал о восстановлении при помощи кошек

Юрий Куклачев рассказал о восстановлении после инфаркта при помощи кошек

Перенесший инфаркт народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев рассказал о восстановлении после госпитализации. Его слова приводит НСН.

По словам артиста, поправить здоровье ему помогают кошки. «Они прибежали, сразу включили свой моторчик, обняли меня, сделали иглотерапию коготочками, выражают свою любовь. Благодаря тому, что кошки рядом, мне это сильно поправляет здоровье. У нас нет дня кошки, у нас день кошки каждый день! Ждем, что здоровье будет лучше, нужно восстановиться», — поделился Куклачев.

Дрессировщик отметил, что уже выступает в филиале театра в Хамовниках, но не в полную силу. «Слава богу, жив остался, люди хоть сфотографируются с живым Куклачевым! У меня 12 апреля появилась вторая жизнь!» — заключил он.

В конце мая сообщалось, что Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор. Операция была проведена для того, чтобы стабилизировать работу сердца артиста.

12 апреля дрессировщику стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт.