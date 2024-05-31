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17:13, 31 мая 2024Культура

Перенесшего инфаркт Куклачева прооперировали в Москве

Shot: Юрию Куклачеву провели операцию по установке кардиостимулятора

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Перенесшему инфаркт народному артисту РСФСР, основателю московского Театра кошек и дрессировщику Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Операция была проведена для того, чтобы стабилизировать работу сердца артиста. Также уточняется, что посещение медучреждения было плановым, в ближайшее время Куклачева должны отпустить домой.

Ранее Юрий Куклачев назвал причину проблем с сердцем. Он объяснил, что получил инфаркт из-за выполненного во время выступления трюка с першем.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позже стало известно, когда дрессировщик сможет возобновить выступления.

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