Перенесшего инфаркт Куклачева прооперировали в Москве

Shot: Юрию Куклачеву провели операцию по установке кардиостимулятора

Перенесшему инфаркт народному артисту РСФСР, основателю московского Театра кошек и дрессировщику Юрию Куклачеву установили кардиостимулятор. Об этом пишет Shot в Telegram-канале.

Операция была проведена для того, чтобы стабилизировать работу сердца артиста. Также уточняется, что посещение медучреждения было плановым, в ближайшее время Куклачева должны отпустить домой.

Ранее Юрий Куклачев назвал причину проблем с сердцем. Он объяснил, что получил инфаркт из-за выполненного во время выступления трюка с першем.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позже стало известно, когда дрессировщик сможет возобновить выступления.