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14:54, 20 мая 2024Культура

Раскрыта возможная дата выхода Куклачева на сцену после инфаркта

Переживший инфаркт Куклачев сможет выступать на сцене с середины лета
Юрий Куклачёв

Юрий Куклачёв. Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Раскрыта возможная дата выхода народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек и дрессировщика Юрия Куклачева на сцену после пережитого инфаркта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что артист сможет вернуться к репетициям с котами во второй половине июня. Если его состояние будет стабильно, а врачи и родственники будут не против, Куклачев сможет начать выступления в своем театре с середины лета. При этом дрессировщик не сможет выполнять цирковые трюки, после которых ему стало плохо в апреле.

До начала репетиций он будет восстанавливаться и соблюдать рекомендации медиков. Сейчас Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье: много гуляет на свежем воздухе, делает упражнения, рекомендованные врачами, а также проводит время с семьей и внуками.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позже Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца. Ему установили пять стентов.

Спустя месяц артиста выписали из больницы.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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