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11:09, 14 мая 2024Культура

Юрия Куклачева выписали из больницы после перенесенного инфаркта

Представитель Куклачева сообщил о выписке артиста из больницы после инфаркта

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народного артиста РСФСР, основателя московского Театра кошек, дрессировщика Юрия Куклачева выписали из больницы, в которую он попал после перенесенного инфаркта. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила его представительница Ольга Кардокене.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

Отмечалось, что в больнице Куклачев чувствовал себя хорошо, однако уставал через 15-20 минут. Изначально артист планировал выписаться из медучреждения к Пасхе, однако врачи оставили его под наблюдением. Известно, что близкие Куклачева обеспокоены его активностью, из-за чего приняли решение не отправлять артиста в санаторий, а заботиться о нем дома.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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