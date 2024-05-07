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20:40, 7 мая 2024Культура

Названа возможная дата выписки Куклачева из больницы

Mash: Юрия Куклачева планируют выписать из больницы 13 мая
Юрий Куклачев

Юрий Куклачев. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народного артиста РСФСР Юрия Куклачева планируют выписать из больницы в понедельник, 13 мая. Возможную дату выписки назвал Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Куклачев чувствует себя хорошо, однако устает через 15-20 минут. Изначально артист планировал выписаться из медучреждения к Пасхе, однако врачи оставили его под наблюдением. По данным канала, близкие Куклачева обеспокоены его активностью, из-за чего приняли решение не отправлять артиста в санаторий, а заботиться о нем дома.

Ранее Юрий Куклачев записал видеообращение из больницы и сообщил о своем восстановлении.

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позднее Куклачев сообщил, что во время операции у него случилась остановка сердца.

ЖЗЛ
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