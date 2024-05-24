Получивший инфаркт Куклачев назвал причину проблем с сердцем

Куклачев заявил, что получил инфаркт после выполнения уникального трюка

Получивший инфаркт народный артист РСФСР, основатель московского Театра кошек и дрессировщик Юрий Куклачев назвал причину проблем с сердцем. Его слова приводит «Комсомольская правда».

Куклачев объяснил, что получил инфаркт из-за выполненного во время выступления трюка с першем. В номере «Кот и клоун» артист прыгал на палке. Дрессировщик добавил, что номер является уникальным, так как его может сделать только он, а также заявил, что выполнял трюк и в 70 лет, и раньше.

Вот и решил на своем 75-летии показать класс. Видимо, переоценил свои силы. Да и возраст уже, и ковидом переболел в свое время. После коронавируса у меня начались проблемы с сердцем. До этого не беспокоило Юрий Куклачев дрессировщик

Артист добавил, что уже в антракте после выполнения трюка он почувствовал себя плохо: его на скорой увезли в частную клинику, а шоу продолжили его дети, у каждого из которых есть своя программа. По словам Куклачева, в тот день среди зрителей был певец SHAMAN (Ярослав Дронов), на глазах у которого у дрессировщика произошел инфаркт. Позже музыкант передал госпитализированному артисту букет роз.

Врачи говорили: «Такая травма сердца несовместима с жизнью». Отек легких... На мое счастье в этот вечер дежурил молодой врач Роман Почивалин. Только благодаря ему я сегодня жив. Он оперировал три часа, поставил мне пять стентов Юрий Куклачев дрессировщик

12 апреля артисту стало плохо во время концерта «Самый добрый клоун», проходившего в «Вегас Холле». Он перенес обширный инфаркт. Позже стало известно, когда дрессировщик сможет возобновить выступления.