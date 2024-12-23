Летевший за границу самолет с россиянами на борту сменил курс и сел в другом месте

Летевший из Москвы в Термез самолет сменил курс и сел в Ташкенте из-за непогоды

Самолет Uzbekistan Airlines с пассажирами на борту, летевший из России за границу, сменил курс и сел в другом месте из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба аэропортов Узбекистана в Telegram-канале.

Около 22:00 22 декабря Airbus A320neo вылетел из московского аэропорта Внуково в Термез. Из-за тумана в аэропорту прибытия лайнер перенаправили на запасной аэродром в Ташкент.

Самолет приземлился в столице Узбекистана в 4:05 по местному времени (2:05 мск), посадка прошла благополучно. Не уточняется, как пассажиры добрались до города назначения.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково восемь рейсов задержали, а пассажиров сняли с самолетов. Причиной стало ложное сообщение о минировании.