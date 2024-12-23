Маск похвалил Дурова за то, что Telegram начал приносить прибыль

Американский миллиардер Илон Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова за то, что мессенджер начал приносить прибыль впервые после введения монетизации. Об этом он написал в соцсети X.

«Отличная работа», — написал Маск в ответ на сообщение Дурова о финансовых результатах мессенджера.

Ранее владелец Telegram сообщил, что мессенджер впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Дуров рассказал, что в 2024 году число пользователей с подпиской Telegram Premium составило 12 миллионов человек, что в три раза больше, чем в 2023 году.

В 2023 году выручка Telegram составила 342 миллиона долларов, а общий убыток после уплаты налогов — 173 миллиона. Отмечалось, что компания привлекла около 2,4 миллиарда долларов в виде заемного финансирования. Компания планирует погасить долговые обязательства к 2026 году.