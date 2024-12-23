Маск похвалил Дурова

Американский миллиардер Илон Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова за то, что мессенджер начал приносить прибыль впервые после введения монетизации. Об этом он написал в соцсети X.
«Отличная работа», — написал Маск в ответ на сообщение Дурова о финансовых результатах мессенджера.
Ранее владелец Telegram сообщил, что мессенджер впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Дуров рассказал, что в 2024 году число пользователей с подпиской Telegram Premium составило 12 миллионов человек, что в три раза больше, чем в 2023 году.
В 2023 году выручка Telegram составила 342 миллиона долларов, а общий убыток после уплаты налогов — 173 миллиона. Отмечалось, что компания привлекла около 2,4 миллиарда долларов в виде заемного финансирования. Компания планирует погасить долговые обязательства к 2026 году.