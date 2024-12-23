Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:24, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

Маск похвалил Дурова

Маск похвалил Дурова за то, что Telegram начал приносить прибыль
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Павел Дуров

Павел Дуров. Фото: Albert Gea / Reuters

Американский миллиардер Илон Маск похвалил основателя Telegram Павла Дурова за то, что мессенджер начал приносить прибыль впервые после введения монетизации. Об этом он написал в соцсети X.

«Отличная работа», — написал Маск в ответ на сообщение Дурова о финансовых результатах мессенджера.

Ранее владелец Telegram сообщил, что мессенджер впервые за три года после введения монетизации начал приносить прибыль. Дуров рассказал, что в 2024 году число пользователей с подпиской Telegram Premium составило 12 миллионов человек, что в три раза больше, чем в 2023 году.

В 2023 году выручка Telegram составила 342 миллиона долларов, а общий убыток после уплаты налогов — 173 миллиона. Отмечалось, что компания привлекла около 2,4 миллиарда долларов в виде заемного финансирования. Компания планирует погасить долговые обязательства к 2026 году.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В России допустили блокировку WhatsApp вслед за YouTube. Когда это может произойти?

      Стали известны подробности фильма о группе «Король и Шут»

      Устроившую подрыв банкомата в российском городе пенсионерку отправили в СИЗО

      Палеонтолог рассказал об уникальности находки 50-тысячелетней туши мамонтенка в Якутии

      Врач назвал способ вычислить пристрастие ребенка к вейпам

      Президент Грузии объявила о начале подготовки к новым выборам

      В РПЦ порассуждали о сексуальной революции

      Женщина попыталась пронести в самолет 82 фейерверка и изумила сотрудников аэропорта

      ВСУ атаковали Крым

      60-летняя Моника Беллуччи снялась без нижнего белья для журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше