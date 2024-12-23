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15:19, 23 декабря 2024Экономика

Telegram впервые начал приносить прибыль

Дуров: Telegram впервые с введения монетизации начал приносить прибыль
Вячеслав Агапов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Telegram начал приносить прибыль впервые за три года после введения монетизации. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

По его словам, в 2024 году количество подписчиков Telegram Premium утроилось и составило более 12 миллионов. Кроме того, в несколько раз выросли и доходы приложения от рекламы. В результате общая выручка Telegram превысила миллиард долларов, что позволило компании закрыть год с денежными резервами в объеме более чем 500 миллионов долларов, помимо криптоактивов.

«За последние четыре года Telegram разместил долговые обязательства на сумму около двух миллиардов долларов. Значительная их часть была выплачена этой осенью благодаря выгодным ценам на облигации Telegram. Наши инновационные решения в области монетизации (звезды, подарки, мини-приложения и прочие) демонстрируют, что социальные медиаплатформы могут добиться финансовой устойчивости, оставаясь независимыми и уважающими права пользователей», — написал Дуров.

В 2023 году выручка Telegram составила 342 миллиона долларов, операционные расходы — 108 миллионов долларов, а общий убыток — почти 173 миллиона после уплаты налогов. По данным FT, компания привлекла около 2,4 миллиарда долларов в виде заемного финансирования, сам Дуров лично купил облигации Telegram на сумму не менее 64 миллионов долларов. Финансовые потери Telegram удалось частично компенсировать ростом стоимости цифровых активов, которые компания держит на своем балансе, в 2023 году они оценивались почти в 400 миллионов долларов.

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