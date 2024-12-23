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19:03, 23 декабря 2024Экономика

Медведев назвал сроки обсуждения нехватки инженеров в России

Медведев: вопрос нехватки инженеров в РФ обсудят на совете по науке в феврале
Вячеслав Агапов

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Вопрос нехватки инженеров в России обсудят на совете по науке в феврале. Сроки обсуждения дефицита кадров назвал на заседании президиума президентского Совета по науке и образованию зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова приводит ТАСС.

По словам бывшего президента, вопрос об обеспечении инженерными кадрами приоритетных направлений научно-технологического развития для достижения технологического лидерства обсудят уже в следующем году.

«Ряд проблем требует решения в ближайшем будущем — это и нехватка инженерно-технических кадров, особенно высшей квалификации. Недостаточно эффективно здесь работает кооперация образовательных организаций с предприятиями реального сектора», — пояснил он.

Медведев также обратил внимание на невысокий уровень школьной подготовки абитуриентов по математике и физике, а также снижение числа тех, кто идет в профильные математические и естественнонаучные классы. Карьера инженера пока остается не самой привлекательной для молодых людей, в результате чего таких кадров недостает судостроению и атомной отрасли, подчеркнул зампред Совбеза.

В июле Медведев возмутился новостями, что курьеры сравнялись по зарплатам с инженерами, и потребовал исправить положение, потому что в курьеры идут люди из реальных секторов экономики. Такая ситуация свидетельствует о перекосе в сфере, подчеркнул экс-президент РФ.

В свою очередь, директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов увидел проблему для экономики России в популярности сервисов доставки и росте числа курьеров и упаковщиков. По словам представителя ведомства, сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов — миллионы здоровых, физических сильных людей, которых не хватает в других секторах экономики.

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