В курьерах увидели проблему для экономики России

Минпромторг назвал курьеров причиной нежелания россиян ходить по магазинам

В популярности сервисов доставки и росте числа курьеров и упаковщиков увидели проблему для экономики России. Об этом в ходе круглого стола «Будущее цифровых платформ и экосистем: поиск разумного баланса регулирования» заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга Никита Кузнецов.

По словам представителя ведомства, сервисы доставки оттягивают огромное количество трудовых сил и трудовых ресурсов — миллионы здоровых, физических сильных людей, которых не хватает в других секторах экономики. Сейчас в отрасли трудятся полтора миллиона курьеров и порядка полумиллиона упаковщиков, сборщиков заказов и других сотрудников доставки.

«Убыточные сервисы оттягивают из других, в том числе производительных, секторов экономики столь дефицитный ресурс, как трудовые силы. Фактически эти силы оттягиваются из рентабельных пока еще секторов экономики либо тех секторов, которые могут расти. Например, производство — сейчас идеальные условия были бы, если бы не определенные банковские вещи, — для роста экономики, но не хватает трудовых ресурсов», — пояснил Кузнецов.

Если власти не вмешаются в ситуацию, когда курьер в столице зарабатывает больше, чем университетский профессор, некоторые из пока рентабельных сегментов экономики России могут стать нерентабельными. Ситуацию усугубляет активное использование сервисами доставки самозанятых с полагающимися тем налоговыми льготами, что оттягивает вопрос будущих пенсий и последствий для экономики.

В июле замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев возмутился новостями, что курьеры сравнялись по зарплатам с инженерами, и потребовал исправить положение, потому что в курьеры идут люди из реальных секторов экономики. Такая ситуация свидетельствует о перекосе в сфере, подчеркнул экс-президент РФ.