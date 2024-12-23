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08:17, 23 декабря 2024Россия

Младший сержант под обстрелом удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ

МО: младший сержант Амагзаев удержал участок обороны и уничтожил группу ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Младший сержант Андрей Амагзаев под обстрелом Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержал оборону и уничтожил группу противника. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

Военнослужащий охранял и оборонял позиции российских военных на важном участке линии фронта. Когда ВСУ предприняли попытку наступления и ударили артиллерией, Амагзаев смог удержать свой участок обороны, находясь под массированным огнем.

«Амагзаев успешно удержал свой участок обороны, уничтожив один квадроцикл и часть украинских боевиков. Понеся большие потери украинские боевики, не сумев прорвать линию обороны, отступили», — сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку ВСУ. Скуридин оборудовал огневую точку после того, как группа украинских военных предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.

ЖЗЛ
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