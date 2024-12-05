Российский военный три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем

Минобороны: ефрейтор Скуридин три часа сдерживал контратаку ВСУ пулеметным огнем

Ефрейтор Андрей Скуридин пулеметным огнем три часа сдерживал контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об его подвиге сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

Скуридин оборудовал огневую точку после того, как группа украинских военных предприняла попытку удержать занятый опорный пункт и обошла российскую штурмовую группу с фланга.

«Скуридин, грамотно оценив обстановку на поле боя, оборудовал пулеметную точку на выгодной позиции и приступил к оттеснению украинской пехоты с фланга российских штурмовиков», — сообщили в ведомстве.

За три часа сдерживания натиска противника ВСУ понесли большие потери и отступили вглубь обороны. Российские штурмовики же в результате овладели опорным пунктом.

Ранее старший сержант Николай Заграничнов взял на себя командование целым отделением после того, как его командир получил ранение. Он отбил несколько атак бойцов ВСУ.

До этого рядовой Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Калашников из отряда Барс-16, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотника. Группу бойцов ВСУ он обнаружил в прилегающем лесном массиве — они были вооружены стрелковым оружием и гранатометом.