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08:27, 3 декабря 2024Россия

Российский сержант отбил несколько атак бойцов ВСУ после ранения командира

МО: старший сержант Заграничнов отбил атаки бойцов ВСУ после ранения командира
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Globallookpress.com

Старший сержант Николай Заграничнов взял на себя командование целым отделением после того, как его командир получил ранение. В результате ему удалось отбить несколько атак бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на опорный пункт, сообщили в Минобороны. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, Заграничнов держал оборону на тактически важном направлении. Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели вернуть под контроль утраченные в ходе боев территории и пытались атаковать.

Командир сержанта получил ранение во время попытки штурма ВСУ российских позиций. После артиллерийского обстрела Заграничнов оказал командиру помощь и эвакуировал его в безопасный район, после чего взял на себя командование подразделением.

В результате Заграничнов руководил обороной и лично действовал на самых сложных участках местности. Под его командованием удалось отразить несколько атак врага и не допустить прорыва оборонительных сооружений.

Ранее рядовой Сергей Калашников помог уничтожить группу диверсантов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Калашников из отряда Барс-16, находясь на наблюдательном посту, вел воздушную разведку местности с помощью беспилотника. Группу бойцов ВСУ он обнаружил в прилегающем лесном массиве — они были вооружены стрелковым оружием и гранатометом.

ЖЗЛ
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