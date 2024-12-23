Молдавии предсказали Новый год без электричества

Политолог Денисов: Молдавия может остаться без электричества перед Новым годом

Молдавия и Приднестровье могут встретить 2025 год без электричества, так как с 1 января Россия не поставляет газ в Кишинев. Об этом рассказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, передает РИА Новости.

По его словам, помочь в поставках газа Молдавии может Румыния, но Приднестровье не может рассчитывать на такую поддержку. Он допустил, что компания «Шериф», которая фактически контролирует Приднестровье, договорится с правительством президента Молдавии Майи Санду о совместном выходе из кризиса, так как иначе левому берегу Днестра грозит коллапс. Эксперт подчеркнул, что если проблему поставок не решить, то ситуация станет катастрофической для Приднестровья.

При этом, по мнению Денисова, это не значит, что Кишинев воспользуется ситуацией, чтобы реинтегрировать Тирасполь в Молдавию. Он заключил, что команда Санду не заинтересована в том, чтобы брать на себя обязательства по обеспечению примерно полумиллиона пророссийски настроенных человек, особенно в контексте парламентских выборов в 2025 году.

Ранее экс-премьер Молдавии Василий Тарлев заявил, что энергетический кризис в стране вызван санкциями Евросоюза и остановкой прокачки российского газа через территорию Украины. По его словам, прекращение поставок газа из России для Приднестровского региона не позволит вырабатывать необходимое электричество.