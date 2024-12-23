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17:09, 23 декабря 2024Силовые структуры

Мосгорсуд сократил срок с 12 до 9 лет бывшему главе «Автодора»

В Москве суд сократил срок с 12 до 9 лет бывшему главе «Автодора» Кельбаху
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мосгорсуд сократил срок с 12 до 9 лет бывшему главе «Автодора» Сергею Кельбаху. Об этом сообщил ТАСС.

По версии следствия, в 2017 году экс-глава госкомпании незаконно выделил одной из компаний, занятых в строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), более двух миллиардов рублей, а двумя годами ранее эта же компания по его указанию получила из бюджета еще 3,9 миллиона рублей.

Его признали виновным по статье 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ.

Ранее сообщалось, что бывшего главу «Автодора» осудили на 12 лет и взыскали с него миллиард рублей.

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