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09:27, 23 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали околонулевое начало недели

Синоптик Вильфанд: температура в Москве в начале недели составит около нуля
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Температура в Москве в начале недели составит около нуля градусов. Такую погоду жителям столицы пообещал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, с понедельника по среду (23-25 декабря) ожидаются дневные температуры около нулевой отметки, что приблизительно на шесть градусов превышает климатическую норму для этого периода. «Воздух перемещается с юго-запада и юго-востока, поэтому температура намного выше нормы, примерно на шесть градусов в течение вторника и среды, это будут самые теплые дни на неделе», — пояснил специалист. С учетом того, что столица будет находиться в теплом секторе антициклона, в понедельник и вторник вероятны небольшие осадки, сообщил он. На дорогах в начале недели при этом будет наблюдаться сильная гололедица, так как поверхность после теплой погоды днем в ночные часы будет подмерзать.

В дальнейшем, уточнил Вильфанд, резкого похолодания не прогнозируется, погода будет комфортной. Со среды значительно повысится давление — показатель будет превышать норму на 22-25 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что погода в новогоднюю ночь в Москве будет зимней. Согласно его прогнозам, температура 31 декабря составит около минус трех-шести градусов.

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