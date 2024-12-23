Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов спрогнозировал зимний импульс в Москве в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве с определенной долей вероятности будет стоять зимняя погода, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Об этом он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Предварительный прогноз говорит, что вплоть до 30-31 декабря будет очень ровная, очень спокойная погода, преобладание высокого давления преимущественно без осадков. Температура будет держаться около нуля градусов что ночью, что днем. Такая вялотекущая, слабо похожая на зиму погода. Именно 31 числа эти прогностические модели говорят, что произойдет слом этой однородной погоды и она получит некий зимний импульс. Температура понизится где-то до трех — шести градусов мороза, пройдет небольшой снег», — дал прогноз синоптик.

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