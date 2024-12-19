Метеозависимым россиянам дали несколько советов

Врач Горенков посоветовал метеозависимым людям следить за давлением

Перепады температуры, давления и влажности сказываются на здоровье метеочувствительных людей, рассказал главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков. В беседе со Sputnik доктор дал несколько советов тем, кто плохо себя чувствует при смене погоды.

Врач отметил, что универсального рецепта, как не испытывать неприятных симптомов при перемене погоды, не существует. Однако он подчеркнул, что существует несколько простых правил, следуя которым можно улучшить собственное самочувствие.

Горенков призвал метеочувствительных людей во время перепадов температуры следить за своим артериальным давлением и при необходимости принимать прописанные врачом препараты. Кроме того, он призвал заниматься физической активностью. По словам врача, пожилым людям требуется не менее 150 минут физической нагрузки в неделю, а молодым — не менее 300 минут. В то же время доктор призвал прислушиваться к организму и не заставлять себя выполнять норму при плохом самочувствии.

Кроме того, он посоветовал не переедать, не придерживаться изнуряющих диет и не злоупотреблять алкоголем при перепадах температуры.

Ранее эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, как пережить магнитную бурю. Он посоветовал высыпаться, нормально питаться и быть физически активными. Самое главное, по мнению эксперта, — не паниковать и прислушиваться к своему организму.