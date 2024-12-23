На Большом адронном коллайдере измерили время жизни прелестного мезона

Время жизни нейтрального прелестного мезона оказалось 1,5 пикосекунды

Физики из коллаборации ATLAS на Большом адронном коллайдере (БАК) опубликовали результаты нового высокоточного измерения времени жизни электрически нейтрального прелестного B⁰-мезона. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

B⁰-мезон является адроном, состоящим из b-антикварка и d-кварка. Время жизни этой частицы, показывающее, как долго она существует до распада на другие частицы, играет ключевую роль в изучении слабых взаимодействий и динамики тяжелых кварков. Новое измерение уточняет значение этого параметра, предоставляя самый точный результат на сегодняшний день.

Для анализа исследователи изучили распад B⁰-мезона на возбужденный нейтральный каон (K⁰) и мезон J/ψ, который затем распадается на пару мюонов. Также был изучен распад K⁰ на заряженный пион и заряженный каон. Исследование основано на анализе данных о 140 обратных фемтобарнах столкновений протонов, собранных в период с 2015 по 2018 год.

Оказалось, что время жизни B⁰-мезона равно 1,5053 пикосекунды (пс) с погрешностями 0,0012 пс (статистическая) и 0,0035 пс (систематическая). Также была определена ширина распада частицы, которая составила 0,664 обратных пикосекунды с общей неопределенностью 0,004 пс⁻¹. Эти результаты демонстрируют высокую точность и улучшение по сравнению с предыдущими измерениями.

Исследование также включало сравнение ширины распада B⁰-мезона с шириной мезона B⁰s, состоящего из нижнего кварка и странного кварка. Соотношение ширин распада оказалось близким к единице, подтверждая теоретические предсказания модели тяжелого кварка и расширяя ее применимость.

