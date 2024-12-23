На Западе раскритиковали СМИ за «глупые слова» о Путине

Профессор Дизен назвал заявления западных СМИ о Путине глупой аналитикой

Западные СМИ предоставляют глупую аналитику заявлений президента России Владимира Путина. Такое мнение выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«По мнению британской газеты The Guardian, Путин хочет добиться "мирового господства". Вот такую глупую аналитику мы получаем, когда нам даже не позволяют обсуждать беспокойство России по вопросам ее безопасности», — отметил эксперт.

Ранее Путин заявил, что улучшение отношений России и США может произойти «при желании». При этом российский лидер отметил, что у Москвы это желание никогда не пропадало. Также он подчеркнул, что Россия будет выстраивать отношения с другими государствами только на основе ее личных интересов.