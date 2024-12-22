Путин оценил возможность улучшения отношений с США

Путин заявил, что у России не пропадало желание улучшить отношения с США

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение отношений РФ и США может произойти при желании. Такую оценку возможной нормализации взаимоотношений между странами он дал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.

Более того, Путин отметил, что Россия будет выстраивать отношения с другими государствами только на основе ее личных интересов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Об этом уведомил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.