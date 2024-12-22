Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 22 декабря 2024Мир

Путин оценил возможность улучшения отношений с США

Путин заявил, что у России не пропадало желание улучшить отношения с США
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Щербак Александр / ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что улучшение отношений РФ и США может произойти при желании. Такую оценку возможной нормализации взаимоотношений между странами он дал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео опубликовано в его Telegram-канале.

При этом российский лидер подчеркнул, что у Москвы это желание никогда не пропадало.

Более того, Путин отметил, что Россия будет выстраивать отношения с другими государствами только на основе ее личных интересов.

Ранее стало известно, что Владимир Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Об этом уведомил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин высказался о третьей мировой войне

      Литовцы возмутились отменой Чайковского

      В России высказались о поджогах и взрывах в Москве из-за мошенников

      Оценены перспективы курса рубля в 2025 году

      Генштаб ВСУ оценил обстановку на фронте

      Российскому школьнику выстрелили из пистолета в глаз

      Ребенок скатился на ледянке с горки и попал под машину в Москве

      ВСУ атаковали 12 населенных пунктов в одном российском регионе

      Путин рассказал о желавших разрушить Россию политиках

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить во время полета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше