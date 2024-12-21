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21:21, 21 декабря 2024Россия

Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом

Песков: Путин поздравит иностранных лидеров с Новым годом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин отказался поздравлять лидеров недружественных стран с Новым годом. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он не будет поздравлять недружественные страны, но у некоторых недружественных стран он поздравит людей, народы. Все будет традиционно», — сказал он.

До этого Песков высказался о планах премьера Словакии Роберта Фицо посетить Москву. По его словам, в Кремле своевременно прокомментируют информацию о том, действительно ли Фицо может нанести визит в российскую столицу 23 декабря, призвав набраться терпения в этом вопросе

Ранее Песков ответил на вопрос о возможности поздравления Путиным избранного президента США Дональда Трампа с инаугурацией. Он подчеркнул, что США остаются недружественной России страной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от заявлений и планов новой администрации.

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