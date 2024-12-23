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07:38, 23 декабря 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили о переходе все больших территорий в зоне СВО под контроль ВС России

Newsweek: ВС России берут все больше территорий, начало 2025-го станет решающим
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Все больше территорий в зоне специальной военной операции (СВО) переходят под контроль ВС России. Такое заявление сделал военный аналитик финской компании Black Bird Group Эмиль Кастехельми, передает Newsweek.

«Россияне отодвинули линию фронта к реке Жеребец и за нее в районе границы Луганской народной республики (ЛНР) и Харьковской области, вышли к реке Оскол и открыли новое направление наступления к северу от Харькова», — констатировал эксперт. По его словам, самая существенная динамика продвижения ВС РФ наблюдается в Донецкой народной республике (ДНР). Там в июне и июле сформировалась тенденция — каждый год российские войска освобождали новые территории.

Согласно прогнозам Кастехельми, начало 2025 года станет решающим, поскольку в первые месяцы года Москва и Киев будут стремиться взять под свой контроль как можно больше территорий перед возможным вступлении в переговоры о мире.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук раскрыл подробности о состоянии Вооруженных сил Украины (ВСУ). Армия уже деморализована. Я думаю, идет агония, идет переосмысление происходящего, — заявил он, добавив, что моральный дух украинских военных продолжит падать.

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