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04:00, 22 декабря 2024Бывший СССР

Российский полковник раскрыл подробности о состоянии ВСУ

Полковник в отставке Матвийчук: украинская армия деморализована
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) деморализованы, убежден полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением эксперт поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Армия Украины уже деморализована. Я думаю, идет агония, идет переосмысление происходящего. В преддверии светлого праздника Рождества Христова и Нового года, я думаю, что моральный дух их будет еще падать», — предположил Матвийчук.

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20 декабря ВС России нанесли массированный удар по Украине. Под атакой оказались центры принятия решений. В частности, несколько серий взрывов прозвучало в Киеве. Минобороны России сообщило, что с 14 по 20 декабря российские военные нанесли 24 групповых удара по объектам энергетики, военным аэродромам и другим целям.

В российском оборонном ведомстве также подчеркнули, что удар был нанесен в ответ на совершенную 18 декабря атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетами ATACMS и Storm Shadow по Ростовской области.

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