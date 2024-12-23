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08:35, 23 декабря 2024Экономика

Назван ключевой для Евросоюза товар российского экспорта

Профессор Лебедев: ключевым товаром экспорта РФ в ЕС стали удобрения, а не газ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Политика Евросоюза не мешает странам объединения закупать товары российского экспорта. Ключевое место в экспорте РФ в ЕС занимают удобрения, а вовсе не нефть или газ, заявил в беселе с агентством «Прайм» профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета Константин Лебедев.

Эксперт привел статистику, согласно которой многие страны Европы продолжают закупать у России удобрения, а Польша вышла на рекордный уровень закупок. Это заставляет подвергать сомнению заявления западных лидеров о стремлении к независимости от России.

Польша является аграрной страной и одним из лидеров по производству сельскохозяйственной продукции на рынке ЕС. Ей нужны регулярные поставки для поддержания продовольственного рынка объединения.

«Наконец, российские удобрения часто предлагаются по конкурентоспособным ценам и высокого качества. Это делает их привлекательными для польских фермеров, которые стремятся минимизировать затраты и максимизировать урожай», — резюмировал Лебедев.

Ранее сообщалось, что с января по сентябрь 2024 года Польша импортировала 952 тысячи тонн российских удобрений, что на 140 процентов превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Стоимость рекордного импорта оценивается в 325 миллионов долларов.

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