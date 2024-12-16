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12:03, 16 декабря 2024Экономика

Польша купила рекордное количество одного российского товара

Rzeczpospolita: Польша импортировала удобрения из РФ на 325 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

С января по сентябрь 2024 года Польша импортировала 952 тысячи тонн российских удобрений, что на 140 процентов превысило показатели за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Стоимость этого рекордного импорта оценивается в 1,3 миллиарда злотых (или в 325 миллионов долларов). Издание подчеркнуло, что Польша покупает все больше российских удобрений.

В такой ситуации в Польше звучат призывы запретить импорт удобрений из России и Белоруссии. Есть мнение, что Варшава должна поступать так, не дожидаясь решения Брюсселя. По мнению сторонников таких мер, главное «не поддаться лобби, громко кричащему о продовольственном кризисе, пустых полках и тяжелой судьбе польского фермера».

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Ранее, член Европарламента (ЕП) от Польши Аркадиуш Мулярчик выступал за введение пошлин на удобрения из России и Белоруссии. По его словам, польский рынок наводнен дешевыми импортными удобрениями, которые производятся с использованием дешевого российского газа, и польские производители проигрывают конкурентную борьбу.

В свою очередь, член ЕП от Польши Марта Вцисло требовала введения санкций против удобрений, импортируемых из России.

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